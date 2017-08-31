Новости версия для печати 95 внеплановых проверок и 73 предписания за нарушения Орловская Жилинспекция проверила жалобы орловцев на управляющие компании.



Поводом для обращения в надзорное ведомство стало завышение оплаты за содержание общедомового имущества. Во время проверки выяснилось, что жалобы обоснованы. В результате разбирательств некоторые компании уже провели перерасчет. Однако есть организации, которые сделали это некорректно или вовсе проигнорировали предписания. Как сообщают в областном правительстве, в связи с этим составлено семь протоколов об административных правонарушениях в отношении юридических лиц и один протокол в отношении должностного лица.





Мария Семак

31 августа 2017 года







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