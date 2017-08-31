Новости версия для печати Орловские каратисты пополнили коллекцию наград «золотом» и «бронзой» В Пензе прошло Первенство России. Участие в соревнованиях приняли спортсмены из 55 регионов.



Чемпионом в категории «кадеты» возраста 14-15 лет стал Сергей Калинин.



Третью ступень пьедестала в категории «юниоры» 16-17 лет занял Асиман Мамедов.



Турнир являлся отборочным туром к молодежному Первенству мира и теперь ребятам предстоит отправиться в октябре в Испанию.





Татьяна Напольских

31 августа 2017 года







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