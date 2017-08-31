Новости версия для печати День Знаний – под охраной полиции Полиция переходит на усиленный режим несения службы. Более тысячи человек будут задействованы в охране общественного порядка.



Кинологи обследуют учебные заведения, и все они в ночь с 31 августа на 1 сентября будут взяты под круглосуточную охрану, вплоть до завершения праздничных мероприятий.





Татьяна Напольских

31 августа 2017 года







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