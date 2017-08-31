Новости версия для печати В Болхове завершается благоустройство Больничного парка Уже уложены бордюры и новый асфальт. В ближайшее время в парке установят скамейки, урны и фонари.



Со временем здесь планируется обустроить детскую площадку и поставить спортивное оборудование. На то, чтобы обновить Больничный парк, по программе формирования современной городской среды направлено около 2-х миллионов рублей.





Татьяна Напольских

31 августа 2017 года







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