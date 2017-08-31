Новости версия для печати В Орле началась инвентаризация люков и колодцев Только у «Водоканала» их на балансе около 21 тысячи.



Работу планируют завершить в сентябре. Также за состояние люков несут ответственность управляющие компании и частные лица, которые к своим домам проводят воду.





Татьяна Напольских

31 августа 2017 года







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