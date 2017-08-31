Новости версия для печати В преддверии 1 сентября активисты ОНФ проверили пешеходные переходы в Орле Несмотря на то, что «фронтовики» контролируют «зебры» уже длительное время, еще не все переходы соответствуют правилам. Очередной мониторинг выявил очередные проблемы. Где небезопасно переходить дорогу?



Ребята из лицея № 40 взялись за баллончики с краской. Рядом с пешеходным переходом, ведущим в мир знаний, появилась надпись, она гласит: «Посмотри налево, посмотри направо». Этому учат всех с детства, но повторенье - мать ученья. Ученики лицея отмечают, пешеход около их школы – самый безопасный. Но и здесь, как оказалось, еще следует поработать. Активисты ОНФ совместно с ГИБДД в ходе мониторинга вывили, что он не отвечает всем требованиям безопасности.

Владимир Филонов, руководитель исполкома ОНФ в Орловской области: «Здесь мы выявили небезопасный пешеходный переход. Нет ограждений, нет светофоров Т.7, соответствующих знаков. Только за это лето произошло три ДТП с участием детей». Светофор Т.7 и ограждения по 50 метров в каждую сторону появятся в ближайшее время. Под пристальным вниманием сотрудников ГИБДД с начала учебного года будут находиться все переходы около образовательных учреждений. С 25 августа уже стартовала акция «Внимание: дети!». Продлится она до особого распоряжения. Статистика требует ужесточить контроль.

Надежда Зарубина, инспектор по пропаганде отдела ГИБДД УМВД РФ по г. Орлу. «Всего с 1 января до сегодняшнего момента на территории Орловской области произошло 48 ДТП, в которых погибли или пострадали дети. К сожалению, 4 детей погибли, 46 пострадали. Что касается пешеходных переходов, то в качестве пешеходов пострадало 16 несовершеннолетних». Алексей Панфилов, заместитель начальника отдела ГИБДД УМВД РФ по г. Орлу: «В этом году еще планируется дооборудовать еще в 11 общеобразовательных учреждений, установить светофоры типа Т.7, ограждения - все это согласно программе безопасности дорожного движения». Пешеходный переход у гимназии № 39 уже неоднократно попадал под прицел видеокамер. Освещает его одинокий фонарь. Разметка практически сошла на нет, так же как и искусственный ограничитель скорости. Зато естественных - в виде многочисленных ям - с каждым разом все больше.



Ответственность за безопасность и жизнь ребенка лежит, в первую очередь, на родителях. Поэтому - не поленитесь и напомните своему школьнику правила перехода дорог. И приобретите свето-отражающие элементы, они обязательно должны быть на рюкзаке и верхней одежде школьника.





Анна Вайсергисер

31 августа 2017 года







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