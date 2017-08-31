Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Праздник Знаний – под охрану. В ночь с 31 августа на 1 сентября все образовательные учреждения будут взяты под круглосуточную охрану.



- Правила жизни. Активисты ОНФ прошли по переходам.



- С шутками и прибаутка – и частушку сочинит, и дом построит. Кто такой «Дед Нехай»?



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Вести-Орёл

31 августа 2017 года







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