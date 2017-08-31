За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 28 ДТП

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четверг
31.08.2017
15:43:09
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За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 28 ДТПЕсть пострадавшие.
Накануне днем водитель, управляя автомобилем «БМВ 320», двигался по автодороге Орел-Тамбов, и в районе 75 километра, при совершении обгона, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Не убедившись в безопасности выполняемого маневра, водитель допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Шкода Рапид». В результате ДТП водители автомобилей получили телесные повреждения, им оказана медицинская помощь.
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