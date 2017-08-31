Новости версия для печати В Орле завершили разбор завалов «Карточного дома» После полного обследования станет известна причина его обрушения.



Дом обследовали специалисты разного профиля. В том числе, в Орел из Курска спасатели привозили специальную аппаратуру, которая улавливала колебания дома. Как сообщил сегодня глава администрации Орла, полное обследование дома и анализ ЧП завершится на следующей неделе. А к понедельнику застройщики представят список квартир, которые могут предложить для расселения жильцов пострадавшего дома.





Татьяна Напольских

31 августа 2017 года







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