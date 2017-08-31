Новости версия для печати Место первого зама в мэрии Орла больше не вакантно Депутаты Горсовета сегодня поддержали кандидатуру Олега Минкина на должность первого зам. главы администрации Орла.



Это место стало вакантным после назначения Александра Муромского главой исполнительной власти Орла.



Олег Минкин тоже не «чужой» в горадминистрации. В течение пяти лет он возглавлял управления градостроительства.



Коренной орловец, окончил сельхозакадемию по специальности инженер-строитель. Второе высшее образование получил в Академии госслужбы.





Татьяна Напольских

31 августа 2017 года







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