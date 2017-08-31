Состоялось заседание Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Орловской области

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Состоялось заседание Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Орловской областиЗемельные правоотношения, хищение бюджетных средств, криминальные происки против несовершеннолетних. Эти и другие вопросы обсудили участники координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.
Предоставление участков ряду льготных категорий граждан – доклад на эту тему подготовил департамент государственного имущества и земельных отношений. Но в те ли руки попадают выделенные наделы?
В сводки криминала все чаще попадают факты вовлечения несовершеннолетних в группы смерти. Как недавно выяснили правоохранители, проводником опасной информации может стать даже обертка жевательной резинки.
Иван Полуэктов, прокурор Орловской области: «Участки предоставляются, затем перепродаются, то есть земля становится предметом спекуляций во многих муниципальных образованиях. Хотелось бы, чтобы был выработан определенный механизм контроля. Я могу назвать единицы случаев, когда земля использовалась по целевому назначению».
Неэффективное расходование бюджета и откровенное расхищение казны – таков следующий вопрос. И исходя из доклада начальника БЭП, аппетиты у орловских коррупционеров немаленькие.
Сергей Кондрашов, заместитель начальника полиции КМВД РФ по Орловской области: «Особое внимание уделяется фактам вовлечения несовершеннолетних в суицидальные сообщества, создана оперативная группа по предупреждению, пресечению, выявлению и раскрытию преступлений, связанных с деятельностью лиц, склоняющих несовершеннолетних к суицидальному поведению, в том числе и посредством оказания психологического воздействия через Интернет».
Но, как напомнил прокурор области, схватить преступника за руку - недостаточно.
Федор Козин, начальник УЭБиПК УМВД РФ по Орловской области: «Ведется оперативное сопровождение уголовного отдела по факту хищения при строительстве многопрофильного медицинского центра, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 по факту хищения денежных средств в размере 136 миллионов рублей в отношении руководителя АСК «Инжиниринг».
На сегодня, по словам прокурора области, размер возмещенного вреда от коррупционных преступлений не превышает 20%, а обвинительными приговорами бреши в бюджете не закрыть.
Иван Полуэктов, прокурор Орловской области: «Вопиющий случай, когда идет уголовный процесс, а ущерб не возмещен. Есть приговор, а о том, что похищены бюджетные средства никто и не вспомнил. Прокуроры вынуждены предъявлять исковые требования уже постфактум по результатам судебного решения. Хотелось бы эту работу поставить надлежащим образом, потому что корыстные посягательства предполагают возмещение ущерба».