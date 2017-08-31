Новости версия для печати Состоялось заседание Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Орловской области Земельные правоотношения, хищение бюджетных средств, криминальные происки против несовершеннолетних. Эти и другие вопросы обсудили участники координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.



Предоставление участков ряду льготных категорий граждан – доклад на эту тему подготовил департамент государственного имущества и земельных отношений. Но в те ли руки попадают выделенные наделы?

Иван Полуэктов, прокурор Орловской области: «Участки предоставляются, затем перепродаются, то есть земля становится предметом спекуляций во многих муниципальных образованиях. Хотелось бы, чтобы был выработан определенный механизм контроля. Я могу назвать единицы случаев, когда земля использовалась по целевому назначению». В сводки криминала все чаще попадают факты вовлечения несовершеннолетних в группы смерти. Как недавно выяснили правоохранители, проводником опасной информации может стать даже обертка жевательной резинки.

Сергей Кондрашов, заместитель начальника полиции КМВД РФ по Орловской области: «Особое внимание уделяется фактам вовлечения несовершеннолетних в суицидальные сообщества, создана оперативная группа по предупреждению, пресечению, выявлению и раскрытию преступлений, связанных с деятельностью лиц, склоняющих несовершеннолетних к суицидальному поведению, в том числе и посредством оказания психологического воздействия через Интернет». Неэффективное расходование бюджета и откровенное расхищение казны – таков следующий вопрос. И исходя из доклада начальника БЭП, аппетиты у орловских коррупционеров немаленькие.

Федор Козин, начальник УЭБиПК УМВД РФ по Орловской области: «Ведется оперативное сопровождение уголовного отдела по факту хищения при строительстве многопрофильного медицинского центра, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 по факту хищения денежных средств в размере 136 миллионов рублей в отношении руководителя АСК «Инжиниринг». Но, как напомнил прокурор области, схватить преступника за руку - недостаточно.

Иван Полуэктов, прокурор Орловской области: «Вопиющий случай, когда идет уголовный процесс, а ущерб не возмещен. Есть приговор, а о том, что похищены бюджетные средства никто и не вспомнил. Прокуроры вынуждены предъявлять исковые требования уже постфактум по результатам судебного решения. Хотелось бы эту работу поставить надлежащим образом, потому что корыстные посягательства предполагают возмещение ущерба». На сегодня, по словам прокурора области, размер возмещенного вреда от коррупционных преступлений не превышает 20%, а обвинительными приговорами бреши в бюджете не закрыть.





Иван Суверин

31 августа 2017 года







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