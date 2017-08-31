Новости версия для печати Орловцы просят убрать «джунгли» из центра города Жители домов № 19 по улице Полесской и № 13 по улице Новикова и сами не рады, что живут в центре литературного Орла. Прилегающая территория к многоквартирным домам поросла травой, а огромные деревья вот-вот могут рухнуть на проходящих мимо людей. А ведь рядом находится школа.



Для жителей этих многоквартирных домов выход на улицу летом сродни прогулки в джунглях: лопухи и сурепка выше человеческого роста. И если с этим жители еще хоть как-то готовы бороться, то большие старые деревья, растущие в сквере, являются зоной повышенной опасности. Рядом - общеобразовательная школа номер 24 , мальчишки и девчонки, в этом месте гуляют постоянно.

Нина Новикова, жительница дома № 19 по улице Полесской: «Когда сильные порывы ветра, деревья начинают скрипеть, ни сегодня завтра произойдет непоправимое. Они могут рухнуть как на автомобиль, так и на детей». Чтобы избежать беды, жители обратились к нам в редакцию с криком о помощи. В администрации нас заверили, что о проблеме знают. Александр Муромский заверил, работы уже начались Александр Муромский, глава администрации города Орла: «Мною дано поручение своему заместителю Левковскому о приведении данной территории в порядок в срок до 1 сентября. Я уверен, что работы будут выполнены». Сказал – сделал. Буквально в тот же день, ветки дерева были спилены, сорняки и трава скошена. А это значит, что дорога к храму знаний для школьников теперь стала чуть безопаснее.





Юлия Опанасюк

31 августа 2017 года







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