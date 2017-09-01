Более двадцати тысяч орловских семей улучшили жилищные условия благодаря материнскому капиталу

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пятница
1.09.2017
10:21:12
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Более двадцати тысяч орловских семей улучшили жилищные условия благодаря материнскому капиталуЭто самое популярное вложение средств сертификата.
Половина из них «материнскими деньгами» погасили жилищные кредиты. Кроме того, 973 семьи решили направить капитал на обучение детей, а 15 семей - на накопительную пенсию мамы. За десять лет действия программы в регионе выдано более 36 тысяч сертификатов.
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