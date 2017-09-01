Новости версия для печати Более двадцати тысяч орловских семей улучшили жилищные условия благодаря материнскому капиталу Это самое популярное вложение средств сертификата.



Половина из них «материнскими деньгами» погасили жилищные кредиты. Кроме того, 973 семьи решили направить капитал на обучение детей, а 15 семей - на накопительную пенсию мамы. За десять лет действия программы в регионе выдано более 36 тысяч сертификатов.





Татьяна Напольских

1 сентября 2017 года







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