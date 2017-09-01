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Вниманию водителей!

С 8:00 до 14:30 нельзя оставлять авто на площадке перед мемориальным комплексом по ул. Машиностроительной в районе завода «Химмаш».



Также стоит и внимательнее выбирать маршрут передвижения по городу. Если ваш путь лежит через набережную Дубровинского, обращайте внимание на дорожные знаки, на участке от улицы Советской до Красного моста сужена проезжая часть.