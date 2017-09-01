Новости версия для печати Сегодня – День Знаний В нашем регионе за парты сядут более 74 тысяч учеников, 8 тысяч из них – впервые придут в школу.



Свои двери распахнет и православная гимназия, что находится в Вятском Посаде. В первый набор записались 75 учеников, 10 из них – первоклассники. Но свободные места еще есть. И в течение года в православной гимназии готовы принимать учеников. Здесь и келейный корпус для проживания школьников, и библиотека, и ремесленные мастерские. В трапезной, кроме современного оборудования, есть настоящая русская печь. Также гимназия оборудована спортивным залом, уличной площадкой, медкабинетом и своим домовым храмом. И кроме общеобразовательных предметов гимназисты будут постигать Закон Божий и основы церковнославянского языка.



Напомним, строительство духовного центра в поселке Вятский Посад началось в 2014 году по благословению схиархимандрита Илия.





Надежда Невматулина

1 сентября 2017 года







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