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Сегодня исполняется 15 лет со дня организации кадетского движения на Орловщине

Была разработана специальная программа обучения: ребятам преподают усиленный курс безопасности жизнедеятельности, основы спасательного дела, способы оказания первой медицинской помощи.

Со временем открылись кадетские корпуса в других школах региона, появились и спецклассы: класс госавтоинспекции в гимназии № 19, и правоохранительного направления - в школе № 29.

Сегодня тех, кто стоял у истоков образования кадетского движения, поздравят с юбилеем организации сотрудники МЧС. Торжественная линейка состоится в школе № 2.