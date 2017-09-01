Сегодня исполняется 15 лет со дня организации кадетского движения на Орловщине

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пятница
1.09.2017
10:21:07
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Сегодня исполняется 15 лет со дня организации кадетского движения на ОрловщинеПервый набор юных спасателей состоялся в школе №2.
Была разработана специальная программа обучения: ребятам преподают усиленный курс безопасности жизнедеятельности, основы спасательного дела, способы оказания первой медицинской помощи.
Со временем открылись кадетские корпуса в других школах региона, появились и спецклассы: класс госавтоинспекции в гимназии № 19, и правоохранительного направления - в школе № 29.
Сегодня тех, кто стоял у истоков образования кадетского движения, поздравят с юбилеем организации сотрудники МЧС. Торжественная линейка состоится в школе № 2.
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