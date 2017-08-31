Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- За «светом знаний» пять вёрст по бездорожью. Завтра для учеников из деревни Агеевка начнется непростое «путешествие в страну уроков». - Через «не хочу». Депутаты Орла разрешили взять кредит в полмиллиарда рублей. - Что делать, чтобы «голубое топливо» несло тепло, а не опасность? В этом году газовики планируют дать старт двум новым газопроводам – в Троснянском и Залегощенском районах. - Желтым - по серому. Уличные граффити напоминают правила дорожного движения. - Литературный уголок Орла украсит «Бронзовая Лиза».

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Вести-Орёл

31 августа 2017 года







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