Новости версия для печати Трудная дорога в школу «Через тернии – к знаниям». Для учеников из деревни Агеевка Орловсвкого района начинается не просто «путешествие в страну знаний», а трудная «дорога в школу». 10 километров до школы в Шахово и обратно через деревянный мостик, по тропинке, заросшей бурьяном, к соседней деревне Каменец, в которой тоже дороги нет. Местные власти брали три года на решение проблем. Обещанные три года прошли, а резиновые сапоги всё еще не выходят из моды.



Подъем в 6 утра - чтобы собраться и успеть к первому уроку. В хорошую погоду на дорогу у Любомилы Никишиной уходит час, в ненастье – все два. В многодетной семье Никишиных детей учат не бояться трудностей. Несколько лет назад они приехали с Севера, а там погода расслабляться не позволяет. Здесь же резиновые сапоги, кажется, уже стали частью школьной формы.



Чтобы добраться до школы, Любомила должна пройти 5 километров по бездорожью, потом по деревянному мостику, который построили родители учеников, затем - через соседнюю деревню. И в дождь, и в снег. Путь к знаниям учеников из Агеевки тернист и труден.



До Шаховской школы идти приходится через Каменец. А это уже Кромской район. Деревня эта тоже далека от цивилизации - в двух километрах. Местные эту дорогу даже «колеей» не называют. Личные авто в распутицу стоят на приколе. За свою дорогу 39 жителей деревни бьются уже 4 года. Сначала власти отнекивались - мол, численностью Каменец не вышел. Проект сделают, если прописано здесь будет больше 60 человек.

Вера Рыбакова, жительница д. Каменец: «Нам обещали дорогу с 2014 по 2017 год. Это было даже в газете напечатано. Дороги до сих пор нет. Теперь они обещают до 2020 года». Валентина Войцеховская, жительница д. Каменец : «Пожарную вызвать нельзя, у нас дом сгорел, пожарная машина остановилась на другом берегу». Пока машин спецслужб ищут пути объезда, жители и Агеевки и Каменца свои проблемы пытаются решать сообща. Сообща писали и в поселковую администрацию, дошли до областных депутатов и до приемной президента. В итоге – обещают: дорога будет. И даже не щебенка, а асфальт. И мост в Агеевку станет автомобильным.

Андрей Кузнецов, глава Шаховского сельского поселения Кромского района: «Вносятся изменения в правила землепользования и застройки для того, чтобы в 2018 году спокойно был разработан, утвержден и прошел экспертизу – с положительным заключением – проект строительства дороги». Власти готовят документы и думают, в какую программу включить дорогу, а Радосвет Никишин в этом году идет в 1-й класс. Но не в Сабуровскую или Шаховскую школы, а в орловский лицей-интернат – на полный пансион. Так безопаснее, считают родители. А связи с цивилизацией им ждать не раньше 2019-го.









Надежда Невматулина

1 сентября 2017 года







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