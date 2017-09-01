В Орле состоялась 29 сессия Горсовета

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В Орле состоялась 29 сессия ГорсоветаНа заседании орловского Горсовета обсудили ситуацию с «Домом на набережной», но основные споры вызвал финансовый вопрос.
29 сессия Горсовета началась с рассмотрения новой кандидатуры на должность первого заместителя главы администрации Орла – Олега Минкина. Выпускник Орловской государственной сельхозакадемии по специальности «инженер-строитель». В 1999 году окончил академию госслужбы. Народные избранники кандидата поддержали.
А дальше депутатам предстояло принять другое решение - гораздо сложнее. Брать ли городу кредит в 500 миллионов рублей? Бюджет Орла на этот год выглядит следующим образом – 4 миллиарда 700 миллионов рублей доходов, пока исполнен лишь наполовину. И 5 миллиардов 4 миллиона рублей расходов – также сейчас на половине.
Более того, главный городской финансист опасается, что доходы не будут исполнены на все 4,5 миллиарда рублей, потому как их источники имеют высокий риск неисполнения. А деньги нужны – на питание школьников, выплаты инвалидам и другие социальные расходы. Помимо этого давит и уже скопившаяся кредиторская задолженность в 750 миллионов рублей, которую тоже нужно погашать.
Артём Митасов – начальник финансово-экономического управления администрации г. Орла: «При этом стоит отметить, что за первое полугодие 2017 года поступление налоговых и неналоговых доходов снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9% - 96,1 миллионов рублей – за счет уменьшения поступлений по земельному налогу, от продажи земельных участков, от реализации имущества, арендной платы и от сдачи имущества в аренду».
Однако коллегу народные избранники не услышали, и решение было принято: очередному кредиту в полмиллиарда - быть. Правда, поступило другое интересное предложение, которое может улучшить финансовое положение Орла – забрать у области часть доходов с налогов. Из общих 14-ти миллиардов рублей, которые орловцы заплатили в 2016 году в качестве налогов, городскому бюджету достался лишь 1 миллиард.
Сергей Елесин, депутат орловского Городского Совета народных депутатов: «Администрация предлагает взять 500 миллионов под акции, которые еще не реализованы. Уже открывали лимиты по поводу гостиницы «Русь» - 200 миллионов. Какой результат? Результата нет. Деньги потрачены, объект не продан».
Предложение депутаты поддержали, соответствующий документ они направят на рассмотрение коллег из Облсовета.
Константин Федотов, депутат орловского Городского Совета народных депутатов: «Перераспределение налога на доходы физических лиц позволит обеспечить дополнительное поступление налоговых доходов в бюджет города Орла в размере 529 миллионов рублей в год».
Решать проблемы с «Домом на Набережной» власти Орла намерены более оперативно. Уже в понедельник застройщики представят список квартир, в которые могут вселиться люди из рухнувшего дома. Сейчас те, кого не приютили родственники, размещаются в манёвренном фонде, в пунктах временного содержания и в гостинице «Русь». Таких, по информации мэрии Орла, 11 человек.
А закончилась депутатская сессия новостями в сфере культуры – в «Дворянском гнезде» появится бронзовая скульптура Лизы Калитиной. Проект народные избранники также одобрили.