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В Орле состоялась 29 сессия Горсовета

На заседании орловского Горсовета обсудили ситуацию с «Домом на набережной», но основные споры вызвал финансовый вопрос.

29 сессия Горсовета началась с рассмотрения новой кандидатуры на должность первого заместителя главы администрации Орла – Олега Минкина. Выпускник Орловской государственной сельхозакадемии по специальности «инженер-строитель». В 1999 году окончил академию госслужбы. Народные избранники кандидата поддержали.

А дальше депутатам предстояло принять другое решение - гораздо сложнее. Брать ли городу кредит в 500 миллионов рублей? Бюджет Орла на этот год выглядит следующим образом – 4 миллиарда 700 миллионов рублей доходов, пока исполнен лишь наполовину. И 5 миллиардов 4 миллиона рублей расходов – также сейчас на половине.
Артём Митасов – начальник финансово-экономического управления администрации г. Орла: «При этом стоит отметить, что за первое полугодие 2017 года поступление налоговых и неналоговых доходов снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9% - 96,1 миллионов рублей – за счет уменьшения поступлений по земельному налогу, от продажи земельных участков, от реализации имущества, арендной платы и от сдачи имущества в аренду».
Более того, главный городской финансист опасается, что доходы не будут исполнены на все 4,5 миллиарда рублей, потому как их источники имеют высокий риск неисполнения. А деньги нужны – на питание школьников, выплаты инвалидам и другие социальные расходы. Помимо этого давит и уже скопившаяся кредиторская задолженность в 750 миллионов рублей, которую тоже нужно погашать.
Сергей Елесин, депутат орловского Городского Совета народных депутатов: «Администрация предлагает взять 500 миллионов под акции, которые еще не реализованы. Уже открывали лимиты по поводу гостиницы «Русь» - 200 миллионов. Какой результат? Результата нет. Деньги потрачены, объект не продан».
Однако коллегу народные избранники не услышали, и решение было принято: очередному кредиту в полмиллиарда - быть. Правда, поступило другое интересное предложение, которое может улучшить финансовое положение Орла – забрать у области часть доходов с налогов. Из общих 14-ти миллиардов рублей, которые орловцы заплатили в 2016 году в качестве налогов, городскому бюджету достался лишь 1 миллиард.
Константин Федотов, депутат орловского Городского Совета народных депутатов: «Перераспределение налога на доходы физических лиц позволит обеспечить дополнительное поступление налоговых доходов в бюджет города Орла в размере 529 миллионов рублей в год».
Предложение депутаты поддержали, соответствующий документ они направят на рассмотрение коллег из Облсовета.

Решать проблемы с «Домом на Набережной» власти Орла намерены более оперативно. Уже в понедельник застройщики представят список квартир, в которые могут вселиться люди из рухнувшего дома. Сейчас те, кого не приютили родственники, размещаются в манёвренном фонде, в пунктах временного содержания и в гостинице «Русь». Таких, по информации мэрии Орла, 11 человек.

А закончилась депутатская сессия новостями в сфере культуры – в «Дворянском гнезде» появится бронзовая скульптура Лизы Калитиной. Проект народные избранники также одобрили.




Антон Киселёв
1 сентября 2017 года

 


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