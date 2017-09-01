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1 сентября – День Знаний

Губернатор Орловской области Вадим Потомский поздравил орловцев с праздником

 Уважаемые орловцы!

Поздравляю вас с Днём знаний!

Это важнейшее событие не только для работников системы образования, учеников и их родителей, но и для всей нашей огромной страны, потому что именно в школе, в студенческой аудитории создается фундамент стабильного и прочного будущего России – современной и передовой державы.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил задачу сделать российскую школу одной из лучших в мире, усиленно работать над тем, чтобы молодое поколение росло здоровым, всесторонне развитым, богатым духовно, стало надёжной опорой России в XXI веке.

На Орловщине образование всегда было приоритетным направлением, важным ресурсом и главным конкурентным преимуществом. И как бы трудно ни было, государство выполнит все свои обязательства перед педагогическим сообществом, сделает всё, чтобы орловских учителей и учеников окружала современная, комфортная образовательная среда и был обеспечен высокий уровень образования в регионе.

Орёл по праву носит звание не только литературного, но и одного из студенческих центров России. За последние годы многое удалось сделать для развития высшего и среднего профессионального образования. Нам есть с кого брать пример, есть чем гордиться! У нас замечательные истоки патриотизма – традиции, на которых мы учим юных орловцев любить свою малую родину, быть патриотами Великой России.

От всей души желаю учителям и преподавателям, школьникам и студентам крепкого здоровья, сил, бодрости и оптимизма, успехов в учёбе и труде!

С праздником 1 Сентября – началом нового учебного года!

 

В. В. Потомский.

Губернатор Орловской области.




Орловское Информбюро
1 сентября 2017 года

 


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