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3 сентября работники газовой сферы России отметят профессиональный праздник

В Орловской области в этой отрасли работают 1900 сотрудников двух самых крупных газовых компаний. Накануне профессионального праздника их руководитель Александр Грачев по традиции провел пресс-конференцию.

В этом году газовики планируют дать старт двум новым газопроводам – в Троснянском районе и Залегощенском. Но вопросы журналистов касались самых разных тем, и, казалось бы, далеких от газовой сферы: от обрушения дома на набережной Дубровинского до жизни многодетных семей.

По традиции главный газовик региона встречается с журналистами накануне профессионального праздника, чтобы поговорить о новостях за целый год. Для газовой сферы важно, чтобы новости были хорошие. Ведь газ – и природное богатство, и источник потенциальной опасности. Именно поэтому один из первых вопросов - о «Доме на набережной». Там «голубое топливо» вовремя отключили. Но после обрушения появились и другие проблемы.
Александр Грачев, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Орел» и АО «Газпром газораспределение Орел»: «Соседний дом на набережной, где 114 квартир, он тоже без газа. Сейчас мы смотрим, каким образом переподключить. Но я скажу, это не водопровод, надо делать проект и проводить экспертизу».
Сейчас газовики ждут, когда же будет окончательно решено – сносят дом или нет, чтобы смогли подключить соседний дом как можно быстрее. Другая проблема - возвращение долгов за газ. Многие из них копятся уже не первый год. Увы, долги со стороны населения растут. Уже 110 миллионов - такова сумма просроченной дебиторской задолженности, которую компания недополучила с физических лиц. Газовикам, после долгих попыток вернуть их, приходится все-таки перекрывать вентиль.
Александр Грачев, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Орел» и АО «Газпром газораспределение Орел»: «У нас есть абоненты, отключенные за долги, это почти 1300 абонентов на сегодняшний день. Мы отключаем именно эти квартиры и домовладения. Сейчас готовим еще 3000 абонентов на отключение, они получили уведомления – по законодательству они должны два раза уведомить абонентов о том, что у них есть задолженность, но, к сожалению, из опыта могу сказать, что большинство – это одни и те же люди».
Пойти на непопулярные меры для целого района куда сложней. Хотя есть муниципальные образования, долги коммунальных предприятий которых, кажется, никто и не собирается возвращать. В числе печальных лидеров: Верховье, Урицкий район, Корсаково, Красная Заря.
Александр Грачев, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Орел» и АО «Газпром газораспределение Орел»: «У теплоснабжающих – дебиторская задолженность 351 миллион. Это практически те же предприятия, которые мы в прошлом году называли: «Урицкое теплоэнерго» – более 50 миллионов, Шаблыкинское – 14 миллионов. В ряде предприятий по Урицкому району счета арестованы».
Но есть случаи, когда проблема долгов за газ лежит уже в плоскости социальной – когда за топливо задолжали многодетные семьи. Здесь, по мнению Александра Грачева, должны помогать власти на местах, а возможно и благотворители.
Александр Грачев, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Орел» и АО «Газпром газораспределение Орел»: «Буквально недавно мы направили перечень абонентов, которые, по нашему мнению, подпадают под эту категорию, с тем чтобы они обратили на это внимание в преддверии отопительного сезона и каким-то образом оказали им помощь».
Но иногда сами жители говорят «спасибо» за отключенное «голубое топливо». Например, как жители улицы Выставочной. Там концентрация угарного газа была превышена в 5 раз. И уже несколько лет жильцы нового дома борются с застройщиком за нормальную систему вентиляции. Поэтому и важно, чтобы постоянно за исправностью газовой системы следили только профессиональные компании. Газовые сети сильно изношены, и - не как газ, а как воздух - нужна региональная программа их модернизации. А пока газовики вкладывают свои средства в ремонт газовых сетей.

Работы продолжатся и в эти дни, ведь начало осенне-зимнего сезона – особенно напряженный период, поэтому по традиции свой профессиональный праздник газовики встречают в рабочем режиме и с хорошими показателями: по сравнению с прошлым годом по всем направлениям деятельности отмечена положительная динамика.


Анна Боева
1 сентября 2017 года

 


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