Новости версия для печати Ветеринарные работники отметили профессиональный праздник Этот праздник - один из самых молодых. Он появился три года назад.



А 31-е августа выбрали потому, что в православном календаре в этот день почитали Флора и Лавра - покровителей животных.



С праздником ветеринаров поздравил зампред правительства региона по АПК Дмитрий Бутусов. В своем обращении он отметил важность работы специалистов ветеринарной службы. Существуют новые угрозы, новые проблемы, связанные с опасными болезнями животных, и это вопрос безопасности не только животных, но и людей, а также экономики в целом, и та работа, которая ведется специалистами ветслужбы, имеет чрезвычайное значение.





Татьяна Напольских

1 сентября 2017 года







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