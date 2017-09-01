Ветеринарные работники отметили профессиональный праздник

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пятница
1.09.2017
15:21:20
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Ветеринарные работники отметили профессиональный праздникЭтот праздник - один из самых молодых. Он появился три года назад.
А 31-е августа выбрали потому, что в православном календаре в этот день почитали Флора и Лавра - покровителей животных.
С праздником ветеринаров поздравил зампред правительства региона по АПК Дмитрий Бутусов. В своем обращении он отметил важность работы специалистов ветеринарной службы. Существуют новые угрозы, новые проблемы, связанные с опасными болезнями животных, и это вопрос безопасности не только животных, но и людей, а также экономики в целом, и та работа, которая ведется специалистами ветслужбы, имеет чрезвычайное значение.
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