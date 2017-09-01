Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Первый шаг на дороге в Страну Знаний. Сегодня – праздник для школьников и студентов, их родителей и педагогов.



- За Ленина – ответит рублем. Житель Глазуновки осужден за осквернение памятника вождю.



- Быть спасателем – готов учиться! Сегодня исполняется 15 лет кадетскому движению региона.



- Утро под звуки сирены. В Орле на улице Русанова произошел пожар.





Вести-Орёл

1 сентября 2017 года







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