Новости версия для печати Сегодня в доме 48 Б по улице Русанова произошел пожар Только благодаря своевременному вмешательству спасателей ЧП обошлось без жертв.



Около 9 часов утра пожарных вызвали обеспокоенные соседи. Пожарный расчет ПСЧ-3 прибыл на место как раз вовремя: еще 3-5 минут, и спасать было бы некого. Подругу незадачливого жильца врачи скорой помощи решили доставить в стационар для осмотра. Хозяин жилья был тоже «не в себе», но едва ли из-за пожара.

Вадим Илюшечкин, заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г.Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «В квартире проживали лица, злоупотребляющие спиртными напитками, имели привычку курения, причем, крили в постели. Причина пожара ясна: классическое курение в кровати в нетрезвом состоянии». По словам соседей, злополучная квартира давно стала источником беспокойства.



Благодаря своевременной реакции соседей и молниеносным действиям пожарных не только жизнь, но и имущество погорельцев удалось отстоять. По факту ЧП назначено дознание.





Иван Суверин

1 сентября 2017 года







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