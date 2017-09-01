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пятница
1.09.2017
19:39:11
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Калининская школа Орловского района учебный год начинает сразу со «ста баллов»Именно столько поставили сайту сельской школе в российском рейтинге.
Общероссийский рейтинг школьных сайтов проводит РосНОУ с 2011 года. Оценки дают независимые эксперты. Они смотрят на качество, удобство и полезность информации о школе, условиях обучения, учителях и выпускниках. Оценивается даже качество текста. В этом году заявки подали около 6 тысяч российских школ. Калининская школа заняла первое место в рейтинге.
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