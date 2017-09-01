Новости версия для печати Подведены итоги плановой проверки работы прокуратуры Орловской области Напомним, в августе комиссия Генеральной прокуратуры проводила проверку регионального ведомства.



В целом, дана положительная оценка. Но для активизации надзорной деятельности определены направления, на которые надо обратить больше внимания.



Как рассказала старший помощник прокурора области Елена Сёмина, по результатам проведённой проверки разработан план работы, в соответствии с которым начаты проверки исполнения требований налогового, бюджетного, трудового законодательства, а также соблюдения должностными лицами правоохранительных органов уголовно-процессуального закона, требований федерального закона «Об исполнительном производстве». Проводятся проверки обеспечения прав детей-сирот и инвалидов, эффективность использования государственного и муниципального имущества, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, освоение средств дорожного фонда и ряда других вопросов. Результаты проверки будут доведены до населения области и СМИ.





Евгения Костомарова

1 сентября 2017 года







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