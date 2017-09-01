Новости версия для печати Орловские бобслеисты выиграли шесть медалей из девяти на Всероссийских соревнованиях в Парамоново На их счёту три «золота» и три «серебра».



Лучший результат среди женщин по боб-стартам показали орловчанки Юлия Егошенко и Мария Прошкина. Второе место у девушек заняла двойка под управлением Валерии Быковой, которая выступала в паре с москвичкой Ксенией Бушуевой.



У мужчин в соревнованиях бобов-двоек на первую ступень пьедестала поднялись орловцы Андрей Князьков и Николай Гнездилов. На второй строчке расположился экипаж орловца Максима Иванова. В заездах четвёрок лучший результат показал боб Андрея Князькова, с которым выступали Николай Гнездилов, Денис Коротков и Александр Солдатенков. Второй результат показал экипаж Максима Иванова.





Юлия Сулим

1 сентября 2017 года







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