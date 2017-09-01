Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
1.09.2017
19:39:39
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

На линейке - у будущих спасателей

В этом году 1-е сентября стало особым праздником для учащихся и педагогов орловской школы № 2. Ровно 15 лет назад здесь зародилось кадетское движение Орловщины. С тех пор кадеты-спасатели стали визитной карточкой школы.

Людей в форме на торжественной линейке в школе № 2 как нигде много: это и сами ученики, и кое-кто из педагогов. Поздравить свою подрастающую смену в полном составе прибыла техногенная группа областной поисково-спасательной службы. Сергей Швец – учитель ОБЖ - охвачен предпраздничными хлопотами. Именно он 15 лет назад стоял у истоков движения.
Сергей Швец, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности школы № 2: «С 1 сентября 2002 года я занимаюсь этим. В дальнейшем кадетские классы совершенствовались. На основе кадетских классов я создал орловскую региональную общественную организацию «Кадеты Орловщины».
Романтика героической профессии спасателя будоражит не первое поколение учеников. Тем более что по окончании кадетского курса ребята фактически имеют и специальность, и «зеленую улицу» в любое учебное заведение МЧС. Поэтому недостатка в новобранцах в кадетских классах нет.
 
Почин школы № 2 уже подхватили и в Орле, и за его пределами. Кадетских классов спасательной, военизированной и правоохранительной направленности в области уже несколько. И желающих стать кадетами среди учеников все больше.
 





Иван Суверин
1 сентября 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта