Новости версия для печати На линейке - у будущих спасателей В этом году 1-е сентября стало особым праздником для учащихся и педагогов орловской школы № 2. Ровно 15 лет назад здесь зародилось кадетское движение Орловщины. С тех пор кадеты-спасатели стали визитной карточкой школы.



Людей в форме на торжественной линейке в школе № 2 как нигде много: это и сами ученики, и кое-кто из педагогов. Поздравить свою подрастающую смену в полном составе прибыла техногенная группа областной поисково-спасательной службы. Сергей Швец – учитель ОБЖ - охвачен предпраздничными хлопотами. Именно он 15 лет назад стоял у истоков движения. Сергей Швец, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности школы № 2: «С 1 сентября 2002 года я занимаюсь этим. В дальнейшем кадетские классы совершенствовались. На основе кадетских классов я создал орловскую региональную общественную организацию «Кадеты Орловщины». Романтика героической профессии спасателя будоражит не первое поколение учеников. Тем более что по окончании кадетского курса ребята фактически имеют и специальность, и «зеленую улицу» в любое учебное заведение МЧС. Поэтому недостатка в новобранцах в кадетских классах нет. Почин школы № 2 уже подхватили и в Орле, и за его пределами. Кадетских классов спасательной, военизированной и правоохранительной направленности в области уже несколько. И желающих стать кадетами среди учеников все больше.









Иван Суверин

1 сентября 2017 года







На главную страницу





