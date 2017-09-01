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Благотворители могут оказаться мошенниками

В сюжетах программы «Вести-Орел» мы уже рассказывали о таких случаях.

К примеру, в Липецке собирали средства якобы на лечение маленькой орловчанки. Как рассказала её мама, деньги с того сбора они не получили.

Сейчас следователи ведут проверку. Её результаты либо оправдают «уличных благотворителей», либо будет возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.