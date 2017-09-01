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Новый учебный год начался и у пенсионеров

20 пожилых людей приступили к занятиям. Образовательная программа – это 36 академических и несколько тематических блоков: полезные интернет-ресурсы и сервисы; государственные услуги, социальные сети, поисковые системы и так далее. Численность учебных групп составляет не более 10–12 человек, используется помощь волонтёров из числа студентов учебных заведений, которых на сегодня задействовано в программе – 29.

На днях откроются компьютерные курсы в орловском Аграрном университете, болховском Педагогическом колледже и на других учебных площадках. А в октябре заработают специальные классы по обучению мобильной грамотности. Это совместная инициатива Союза пенсионеров и компании МТС.

За последние четыре года более пяти тысяч пожилых людей обучились основам компьютерной грамотности.



Записаться на курсы можно по телефонам: 72-92-33 и 72-92-77.