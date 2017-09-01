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На Карачевском шоссе в Орле погиб пешеход

Обстоятельства аварии выясняют полицейские.

Как сообщила старший инспектор отдела пропаганды региональной ГИБДД Наталья Дудина, 1 сентября в 2 часа ночи водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2113», двигался по Карачевскому шоссе в направлении ул. Васильевской, и в районе дома №100 допустил наезд на неустановленного пешехода, который находился на проезжей части. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда кареты скорой помощи. 
 
Всего за минувшие сутки зарегистрировано 19 аварий. Задержано 8 нетрезвых водителей.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области



Юлия Сулим
1 сентября 2017 года

 


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