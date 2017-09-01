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Сегодня впервые свои двери распахнула православная гимназия духовного центра в поселке Вятский Посад

Образовательное учреждение отвечает всем современным нормам. 20 кабинетов, спортзал, трапезная - с настоящей русской печью.

Первый звонок прозвучал под аккомпанемент оркестра народных инструментов. В этой Православной гимназии даже на учение напутствует не директор, а духовник - настоятель храма Сретения Господня, духовник православной гимназии иерей Роман Фаустов.

80 мальчишек и девчонок в этом году сядут за парты новой школы.

В православной гимназии помимо общеобразовательных предметов будут преподавать Закон Божий и церковно-славянский язык, а утро каждого учебного дня будет начинаться с молитвы в большом Сретенском храме. Но жесткого соблюдения всех канонов от детей требовать не будут. Здесь всё должно быть по велению души. Именно поэтому педагогов тоже не пришлось уговаривать перейти сюда из общеобразовательных школ.
Елена Горбунова, учитель начальной школы православной гимназии: «Духовное воспитание и образование – все это должно дать хорошие результаты».
И для этого здесь есть всё: 20 современных учебных классов, библиотека, кабинет информатики, спортивный зал.

Столовую в гимназии, которая носит имя Алексея, человека Божьего, конечно, называют «трапезной». Пароконвектоматы, современные варочные панели и духовые шкафы. Готовят сами – по исконным рецептам. Здесь даже есть настоящая русская печь.
Тамара Михайлова, управляющая трапезной православной гимназии: «В печи будут изготавливаться просвирки – со всеми молитвами».
К слову, кормить учеников будут три раза в день. А после полдника школьный автобус развезет всех по домам.
Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Я убежден, что когда начнется учебный процесс, по городу пойдет молва, и родители, общаясь между собой, будут понимать, что здесь – здорово. Могу сказать честно – я этим горжусь».
Слова благодарности на торжественной линейке звучали и в адрес строителей. За год и 7 месяцев они фактически на пустыре возвели духовный центр, который уже стал визитной карточкой Орловщины.
Татьяна Шевцова, руководитель Департамента образования Орловской области : «Это удивительное место, которое благословил батюшка Илий, и его молитвами, и усилиями многих людей возникло это новое образовательное учреждение в нашем регионе».
Всего же здесь готовы принять 150 учеников. И набор еще идет. А весть об орловской гимназии, так же, как и колокольный звон храма Сретения Господня, разнесется на несколько десятков километров.




Надежда Невматулина
1 сентября 2017 года

 


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