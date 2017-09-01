Новости версия для печати Сегодня - праздник для 74 тысяч орловских учеников Только в Орле за парты сели 32 тысячи 720 человек. Среди них – 3801 первоклассник.



У них впереди - покорение новых высот и удивительные открытия. И первым самым ярким впечатлением становится школьная линейка, где собираются все ученики школы - той, что на долгие годы станет родной. У каждой школы – своя праздничная программа. Но неизменным остаются цветы, улыбки, белые банты и ожидание чего-то нового.



Мальчишки и девчонки, что постарше, не скрывают - за лето соскучились по одноклассникам, первоклассники же с замиранием сердца слушают первый в своей жизни школьный звонок. Впереди – первые взлеты, ошибки и целая жизнь. Главный учитель Орловской области Татьяна Шевцова всем ученикам города желает, чтобы им всегда светила путеводная звезда. Кстати, в этом году в школе появится новый предмет – астрономия. Чтобы звездочки, которые зажигаются в школе, смогли больше знать о звездном небе.



И если у первоклашек школьная жизнь только начинается, то одиннадцатиклассники подходят к финишу. И эта прямая будет, наверное, самая сложная: впереди – ЕГЭ.



Изложения и контрольный, пятерки и двойки, походы и песни, и, конечно, настоящие друзья и первая любовь – все это предстоит узнать первоклассникам. Одиннадцатиклассники же с полной уверенностью говорят, что школьные годы – чудесные.









Юлия Опанасюк

1 сентября 2017 года







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