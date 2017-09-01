Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
1.09.2017
19:39:22
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Сегодня - праздник для 74 тысяч орловских учеников

Только в Орле за парты сели 32 тысячи 720 человек. Среди них – 3801 первоклассник.

У них впереди - покорение новых высот и удивительные открытия. И первым самым ярким впечатлением становится школьная линейка, где собираются все ученики школы - той, что на долгие годы станет родной. У каждой школы – своя праздничная программа. Но неизменным остаются цветы, улыбки, белые банты и ожидание чего-то нового.

Мальчишки и девчонки, что постарше, не скрывают - за лето соскучились по одноклассникам, первоклассники же с замиранием сердца слушают первый в своей жизни школьный звонок. Впереди – первые взлеты, ошибки и целая жизнь. Главный учитель Орловской области Татьяна Шевцова всем ученикам города желает, чтобы им всегда светила путеводная звезда. Кстати, в этом году в школе появится новый предмет – астрономия. Чтобы звездочки, которые зажигаются в школе, смогли больше знать о звездном небе.

И если у первоклашек школьная жизнь только начинается, то одиннадцатиклассники подходят к финишу. И эта прямая будет, наверное, самая сложная: впереди – ЕГЭ.

Изложения и контрольный, пятерки и двойки, походы и песни, и, конечно, настоящие друзья и первая любовь – все это предстоит узнать первоклассникам. Одиннадцатиклассники же с полной уверенностью говорят, что школьные годы – чудесные.




Юлия Опанасюк
1 сентября 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта