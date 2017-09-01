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Глава администрации города Орла Александр Муромский сегодня посетил родную школу

Он не только принял участие в торжественной линейке, сам вспомнил об уроках, но ему даже пришлось держать ответ перед своей первой учительницей.

И у первого лица города была когда-то первая учительница. Глава муниципальной администрации Александр Муромский День Знаний встречал на торжественной линейке в школе № 20.
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «У меня теплые воспоминания о той поре, когда я здесь учился. И мне было очень интересно посмотреть, как изменилась моя родная школа за эти годы».
Именно здесь, в 1983 году, он первоклассником начинал свой путь в Страну Знаний. И как много лет назад, на сегодняшней торжественной линейке Александра Сергеевича переполняли чувства гордости и ответственности. А вновь почувствовать себя учеником пришлось после вопросов от первого педагога.

Первая учительница Александра Муромского - Ирина Черникова спросила, остались ли в школе учителя, который учили главу города, и какие школьные предметы были самыми интересными. Многие учителя главы города до сих пор работают в школе, а самыми любимыми предметами были математика и физика.

Сегодня в 20-й школе, которая носит имя Героя Советского Союза Леонтия Гуртьева, всего учится 820 человек. При этом впервые сядут за парты 112 мальчишек и девчонок. И, отпуская шары в небо, каждый из них загадывает одно желание: учиться если не на «отлично», то как минимум хорошо!




Вадим Багринцев
1 сентября 2017 года

 


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