Новости версия для печати В аудитории ОГУ им. И.С.Тургенева пришли более 36 тысяч студентов Своих учеников собрал на линейке опорный вуз региона. Приёмная кампания завершится со дня на день, план действий на учебный год готов и День Знаний полноправно дал старт занятиям.



Завершающаяся приёмочная кампания пополнила ряды студентов опорного вуза почти на 4,5 тысячи человек. 600 из них - иностранцы. Планы на учебный год у руководства учебного заведения колоссальные: внедрение онлайн-образования, повышение академической мобильности студентов, конференции, форумы, проектные сессии и много чего ещё.

Ольга Пилипенко, ректор Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева: «Хочется заверить родителей, которые доверили нам обучение своих детей, в том, что мы сделаем всё, чтобы создавать хорошие условия для их обучения и развития». А в середине учебного года опорный вуз региона будет анонсировать открытие собственной гимназии. Отбор талантливых школьников запланирован на весну следующего года.









Антон Киселёв

1 сентября 2017 года







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