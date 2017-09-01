Новости версия для печати Почти 130 первокурсников сегодня впервые прошли строевым шагом по плацу Орловского юридического института имени Лукьянова Еще вчера будущие правоохранители были школьниками, а сегодня они стали слушателями одного из лучших вузов страны.



127 юношей и девушек из 30 регионов нашей страны. Это их первое торжественное построение на плацу института. На 5 лет он станет для них вторым домом. Но если для первокурсников путь служения родине начинается с освоения выбранной профессии, то для пятого курса это финишная прямая. Сегодня более 70 будущих выпускников получили то, к чему шли все годы учебы - офицерские погоны и служебные удостоверения.

Сергей Синенко, начальник ОрЮИ МВД России им. В.В. Лукьянова: «Человек в погонах – это человек государственный, поэтому все те требования, которые предъявляются сотруднику полиции, он должен выполнять на самом высоком уровне – это честность, это принципиальность, это смелость, это способность пожертвовать собой и прийти на помощь, и многое другое. Эти качества он должен пронести через всю свою службу». Те, кто в следующем году простится с родным институтом, передали символический ключ знаний и свои напутственные слова новобранцам.

Анна Грядунова, слушательница 5-го курса ОрЮИ МВД России им. В.В. Лукьянова: «На нас как на старшекурсниках лежит большая ответственность: нам нужно стать примером в учебе и образцом в дисциплине для первокурсников, и стать твердой опорой для наших командиров». В честь начала нового учебного года за успехи в подготовке будущих сотрудников правоохранительных органов многие преподаватели юридического института были награждены почетными грамотами и благодарностями МВД России.





Оксана Гранн

1 сентября 2017 года







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