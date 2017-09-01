Губернатор Орловской области Вадим Потомский поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

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Губернатор Орловской области Вадим Потомский поздравил мусульман с праздником Курбан-байрамВ частности, приветственные телеграммы направлены Председателю Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Муфтию Равилю Гайнутдину, Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову, Главе Республики Дагестан Рамазану Абдулатипову, Главе Республики Ингушетия Юнус-Беку Евкурову, врио Главы Республики Адыгея Мурату Кумпилову, Главе Республики Башкортостан Рустэму Хамитову, Главе Кабардино-Балкарской Республики Юрию Кокову, Главе Карачаево-Черкесской Республики Рашиду Темрезову.
Вадим Потомский особо отметил, что Российская Федерация – государство, где традиционно веками мирно сосуществуют многие религиозные конфессии. Именно это, по его словам, является фундаментальной основой дальнейшего укрепления нашей многонациональной державы.
Кроме того, Губернатор выразил уверенность в том, что социально-экономическое сотрудничество Орловщины и других регионов России получит дальнейшее конструктивное развитие.
Также пожелания радости, душевного тепла, процветания Вадим Потомский адресовал Чрезвычайному и Полномочному Послу Исламской Республики Иран в РФ Мехди Санаи, его коллегам, представляющим в РФ страны, исповедующие ислам.