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Губернатор Орловской области Вадим Потомский поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Вадим Потомский особо отметил, что Российская Федерация – государство, где традиционно веками мирно сосуществуют многие религиозные конфессии. Именно это, по его словам, является фундаментальной основой дальнейшего укрепления нашей многонациональной державы.

Кроме того, Губернатор выразил уверенность в том, что социально-экономическое сотрудничество Орловщины и других регионов России получит дальнейшее конструктивное развитие.

Также пожелания радости, душевного тепла, процветания Вадим Потомский адресовал Чрезвычайному и Полномочному Послу Исламской Республики Иран в РФ Мехди Санаи, его коллегам, представляющим в РФ страны, исповедующие ислам.