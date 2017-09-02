В Орле живет дед Нехай

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суббота
2.09.2017
14:56:20
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В Орле живет дед НехайПравду говорят, что «года не беда, коль душа молода». Наш герой – яркое тому подтверждение. Он - ведущий рубрики шуточных куплетов в одной их местных газет. Но он не только «на язык – острый», еще и «на придумки – горазд». Да и руки имеет «золотые».
Орловский житель, - музыкант-любитель, автор исполнитель, частушек сочинитель. Или же просто дед Нехай. Так называет себя Николай Филиппович Сухинин. Живет он по принципу - нехай будет. Все что кому-то не годиться, ему на даче пригодится. Выброшенные оконные рамы пойдут на теплицу, старый зонтик - вместо скатерти, водопроводные трубы служат опорами для стен его своеобразного дачного домика. Поломанный пылесос приспособил для водослива на крыше. Крыша, как и весь третий этаж – отдельная история.
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