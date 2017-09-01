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Коротко о главном

- С цветами, улыбками и молитвой в новый учебный год. Сегодня свои двери распахнула новая православная гимназия в духовном центре в поселке Вятский Посад.

- Сегодня только в Орле за парты сели 32 тысячи 720 человек. Среди них 3801 первоклассник.

- В аудитории сегодня пришли более 36 тысяч студентов. Своих учеников собрал на линейке опорный ВУЗ региона – ОГУ имени Тургенева.

- Почти 130 первокурсников сегодня впервые прошли строевым шагом по плацу Орловского юридического института имени Лукьянова.