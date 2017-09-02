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В НКМЦ им. Круглой откроется внутрибольничная школа

Для пациентов уже оборудован полноценный учебный класс, расположенный на 9 этаже параклинического корпуса. В помещении расставлены парты и стулья, установлена интерактивная доска. Определен и педагогический состав.

Как сообщил создатель проекта внутрибольничной школы «УчимЗнаем» Сергей Шариков, определять нагрузку для каждого ребёнка будут совместно педагог и лечащий врач. Для тех ребят, которые не смогут покинуть свои палаты, можно организовать обучение интерактивно.

Алексей Медведев, главный врач НКМЦ им. З. И. Круглой: «Организация учебного процесса требует дополнительных усилий, и поэтому появляются такие педагоги-тьюторы, которые совместно с врачами будут планировать нагрузку индивидуальную, это будет зависеть от состояния здоровья пациента, от возможности принимать участие непосредственно в учебной аудитории или заниматься индивидуально в своем боксе».

В первую очередь, проект направлен на детей, которые будут находиться в стационаре длительное время. Но в рамках школы будут предусмотрены и кружки, и внеклассные занятия, и мастер-классы.

Торжественное открытие внутрибольничной школы запланировано на 7 сентября.