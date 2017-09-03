|
воскресенье
3.09.2017
20:14:29
|
|
16 сентября Орел присоединится к «Кроссу Нации - 2017»Около 3,5 тысяч человек примут участие в забеге.
Присоединятся к этому грандиозному спортивному мероприятию ещё 84 региона РФ.
В Орле забеги начнутся на площади им. Ленина в полдень и завершатся около 16 часов. Регистрация участников пройдет с 8:30 до 11:00.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта