Новости версия для печати 16 сентября Орел присоединится к «Кроссу Нации - 2017» Около 3,5 тысяч человек примут участие в забеге.



Присоединятся к этому грандиозному спортивному мероприятию ещё 84 региона РФ. В Орле забеги начнутся на площади им. Ленина в полдень и завершатся около 16 часов. Регистрация участников пройдет с 8:30 до 11:00.





Татьяна Курбатова

3 сентября 2017 года







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