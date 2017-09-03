Новости версия для печати Учеба по направлению В этом году в медицинские вузы направлено 77 абитуриентов в рамках целевой контрактной подготовки.



Также молодым специалистам оказывается помощь при трудоустройстве. В минувшем году из 80 выпускников медколледджа, получивших специальность «Сестринское дело», 59 поступили на работу в бюджетные учреждения здравоохранения. 17 человек и 26 специалистов направления «Лечебное дело» пополнили трудовые коллективы больниц и поликлиник. В 2017 году планируется обеспечить занятость еще как минимум 10 молодых медиков.





Мария Семак

3 сентября 2017 года







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