Учеба по направлению

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воскресенье
3.09.2017
20:14:32
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Учеба по направлениюВ этом году в медицинские вузы направлено 77 абитуриентов в рамках целевой контрактной подготовки.
Также молодым специалистам оказывается помощь при трудоустройстве. В минувшем году из 80 выпускников медколледджа, получивших специальность «Сестринское дело», 59 поступили на работу в бюджетные учреждения здравоохранения. 17 человек и 26 специалистов направления «Лечебное дело» пополнили трудовые коллективы больниц и поликлиник. В 2017 году планируется обеспечить занятость еще как минимум 10 молодых медиков.
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