Новости версия для печати В Орле зафиксированы случаи сбыта фальшивых денег Полицейские обращаются к гражданам с просьбой быть внимательнее, особенно тщательно стоит проверять тысячные и пятитысячные купюры.



Распознать подделку можно самостоятельно, без специального оборудования. На подлинной банкноте при наклоне видны радужные полосы и просматриваются буквы РР. Через лупу отчетливо видна надпись 5000 ЦБ РФ или 1000 ЦБ РФ. На подделках серия и номер стираются, радужных полос не видно, нет букв РР и отсутствуют надписи с указанием номинала.



Если есть подозрение, что к вам попали фальшивые купюры – обратитесь в полицию или в банк. Там вы сможете проверить их на подлинность. Ни в коем случае не пытайтесь расплатиться поддельной банкнотой. За сбыт фальшивых денег предусмотрена уголовная ответственность.





Мария Семак

4 сентября 2017 года







На главную страницу





