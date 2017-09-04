В Орле зафиксированы случаи сбыта фальшивых денег

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понедельник
4.09.2017
7:37:33
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В Орле зафиксированы случаи сбыта фальшивых денегПолицейские обращаются к гражданам с просьбой быть внимательнее, особенно тщательно стоит проверять тысячные и пятитысячные купюры.
Распознать подделку можно самостоятельно, без специального оборудования. На подлинной банкноте при наклоне видны радужные полосы и просматриваются буквы РР. Через лупу отчетливо видна надпись 5000 ЦБ РФ или 1000 ЦБ РФ. На подделках серия и номер стираются, радужных полос не видно, нет букв РР и отсутствуют надписи с указанием номинала.
Если есть подозрение, что к вам попали фальшивые купюры – обратитесь в полицию или в банк. Там вы сможете проверить их на подлинность. Ни в коем случае не пытайтесь расплатиться поддельной банкнотой. За сбыт фальшивых денег предусмотрена уголовная ответственность.
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