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В ДТП в Свердловском районе погиб человек

Авария произошла в минувшую пятницу. Один человек погиб и один пострадал.

На автодороге, ведущей от трассы Орел-Тамбов к райцентру Змиевка, столкнулись «ВАЗ 2107» и Камаз, груженый зерном. Обе машины вылетели в кювет, при этом легковушка оказалась под колесами грузовика. Водитель «Жигулей» погиб на месте.

Как рассказал водитель «Камаза», он увидел, что «семерка» отъехала от обочины и сразу включила левый поворотник. Водитель «Камаза» пытался тормозить и вырулить на «встречку», но был вынужден вернуться на свою полосу – тогда и произошла трагедия.

Как сообщили инспекторы, пассажир «Жигулей» - женщина 1959 года рождения - отделалась на удивление легко. На месте еще шли аварийные работы, а женщину уже отпустили из больницы на амбулаторное лечение. А вот ее попутчик оказался наглухо замурован в исковерканном авто.

Перед спасателями техногенной группы, которые прибыли на место ДТП, встала непростая задача – «Жигули» были в смятом состоянии, что затрудняло деблокировку пострадавшего. Спасатели пустили в ход гидравлический домкрат. Лишь после нескольких попыток погибшего удалось извлечь из машины. Автомобиль поспешили обследовать полицейские.

Вернуть на дорогу «Камаз» с прицепом тоже оказалось непростой задачей. Хотя тонны зерна оказались на земле, машина оставалась тяжело груженой. Чтобы снять «Камаз» с легковушки, застрявшей под капотом, понадобился автокран. Поставить на колеса опрокинутый прицеп помог тяжелый погрузчик.

Как отметили полицейские, аварии сопутствовали неблагоприятные дорожные условия, а именно - сырость и туман. Находились ли они в прямой связи с трагедией, предстоит установить следствию.




Иван Суверин
4 сентября 2017 года

 


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