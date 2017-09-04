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понедельник
4.09.2017
17:01:39
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Пьяный таксист устроил аварию в Орловском районе«Део Матис» и «Лада Гранта» столкнулись у населенного пункта Болотовские Дворы. В иномарке пострадал пассажир. У таксиста, управлявшего «Ладой», инспекторы обнаружили явные признаки опьянения. Именно он выехал на встречную полосу, где и допустил столкновение.
Освидетельствовать на предмет опьянения нарушителя на месте не удалось. Пытаясь обмануть алкотестер, мужчина то и дело прерывал выдох. Потеряв терпение, инспекторы отправили его на стационарную экспертизу.
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