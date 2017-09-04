Новости версия для печати В Отрадинском сельском поселении Глазуновского района обнаружена несанкционированная свалка коммунальных отходов Свалка привлекла внимание орловской природоохранной межрайонной прокуратуры.



По поступившим жалобам проведена проверка. И факт нарушения законодательства, регламентирующего вопросы охраны окружающей среды, подтвердился.



По словам старшего помощника прокурора Орловской области Елены Сёминой, должностными лицами администрации сельского поселения надлежащим образом не осуществляется работа по организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, не предприняты меры по обустройство контейнерных площадок.



В связи с этим Орловский природоохранный межрайонный прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением об обязании администрации Отрадинского сельского поселения организовать сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, а также принять меры по обустройству контейнерных площадок. Решением Глазуновского районного суда требования природоохранного прокурора удовлетворены. Надзор за исполнением судебного решения осуществляет Орловская природоохранная межрайонная прокуратура.





Евгения Костомарова

4 сентября 2017 года







На главную страницу





