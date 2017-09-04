Новости версия для печати Общественной организации защиты животных «Забота» снизят арендную плату Снизят арендную плату сразу на 95%. Такое решение было принято депутатами Горсовета Орла на августовской сессии.



Инициативу озвучил глава управления муниципального имущества и землепользования Максим Лобов.



Общественная организация «Забота» является некоммерческой социально-ориентированной организацией, которая занимается содержанием, лечением, чипированием, стерилизацией бездомных животных и существует за счет добровольных перечислений граждан и юридических лиц.



Управлением федеральной антимонопольной службы Орловской области принято решение о даче согласия на предоставление муниципальной преференции организации «Забота» в виде снижения арендной платы по договору в размере 95% от суммы годовой арендной платы, которая составляет на сегодняшний момент 278 тысяч 784 рубля в год. По состоянию на 30 июня 17 года задолженность по договору земли отсутствует, сообщил Лобов.



Участок, о котором идет речь, находится на Новосильском шоссе. Активисты «Заботы» содержат там животных в вольерах. Организация существует только на пожертвования граждан. Поэтому принятое Горсоветом решение существенно облегчит ей жизнь.



На достигнутом – представители «Заботы» останавливаться не намерены. На сессии прозвучало предложение арендную плату отменить вовсе – на 49 лет. Рассмотреть это предложение депутаты решили уже в конце этого месяца.









Юлия Сулим

4 сентября 2017 года







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