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Общественной организации защиты животных «Забота» снизят арендную плату

Снизят арендную плату сразу на 95%. Такое решение было принято депутатами Горсовета Орла на августовской сессии.

Инициативу озвучил глава управления муниципального имущества и землепользования Максим Лобов.

Общественная организация «Забота» является некоммерческой социально-ориентированной организацией, которая занимается содержанием, лечением, чипированием, стерилизацией бездомных животных и существует за счет добровольных перечислений граждан и юридических лиц.

Управлением федеральной антимонопольной службы Орловской области принято решение о даче согласия на предоставление муниципальной преференции организации «Забота» в виде снижения арендной платы по договору в размере 95% от суммы годовой арендной платы, которая составляет на сегодняшний момент 278 тысяч 784 рубля в год. По состоянию на 30 июня 17 года задолженность по договору земли отсутствует, сообщил Лобов.

Участок, о котором идет речь, находится на Новосильском шоссе. Активисты «Заботы» содержат там животных в вольерах. Организация существует только на пожертвования граждан. Поэтому принятое Горсоветом решение существенно облегчит ей жизнь.

На достигнутом – представители «Заботы» останавливаться не намерены. На сессии прозвучало предложение арендную плату отменить вовсе – на 49 лет. Рассмотреть это предложение депутаты решили уже в конце этого месяца.




Юлия Сулим
4 сентября 2017 года

 


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