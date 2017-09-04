Новости версия для печати За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 39 ДТП Среди них - два ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.



2 сентября в 10:40 водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта» следовал по автодороге Орел-Знаменское и в районе 13-го километра при выезде на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, допустил столкновение с автомобилем «Дэу Матиз», который следовал во встречном направлении. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Деу» получили телесные повреждения.



2 сентября в 17:35 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ» при движении задним ходом по прилегающей территории дома 40 по ул. Тургенева допустил наезд на пешехода - женщину 1942 года рождения. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована в отделение травматологии.





Орловское Информбюро

4 сентября 2017 года







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