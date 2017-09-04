Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Встреча на «встречке». Почему водитель ушёл со своей полосы?



- Из типографии – в школу. В регион продолжают поступать тонны учебников.



- «Вечный огонь» не гаснет даже во время работ. В Мценске приводят в порядок мемориальный сквер.



- Орловцы сказали свое «Нет» терроризму.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

4 сентября 2017 года







На главную страницу





