Новости версия для печати В Орловской области на 99% завершена закупка учебников И до 10 сентября все школы будут обеспечены пособиями в полном объеме.



Об этом сегодня доложили губернатору региона на заседании правительства. Напомним, всего в этом году на закупку учебников в Орловской области выделено более 150 млн. рублей.





Надежда Невматулина

4 сентября 2017 года







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