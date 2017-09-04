В Орловской области на 99% завершена закупка учебников

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понедельник
4.09.2017
17:01:54
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В Орловской области на 99% завершена закупка учебниковИ до 10 сентября все школы будут обеспечены пособиями в полном объеме.
Об этом сегодня доложили губернатору региона на заседании правительства. Напомним, всего в этом году на закупку учебников в Орловской области выделено более 150 млн. рублей.
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